Sturm pfeift auf die drei Millionen

Aber was machen die Schwarzen? Sie pfeifen auf die Millionen! „Wir spielen auf Sieg, wollen das Maximum herausholen“, sagen Coach Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker unisono. Da müssten dem schwarzen Schatzmeister eigentlich die Grausbirnen aufsteigen. Doch Sturms Geschäftsführer Wirtschaft ist cool. „Falls wir Zweiter werden, haben wir dreimal die Chance, in eine Gruppenphase zu kommen. Entweder in der Champions-, der Europa- oder eben in der Conference League. Eine Runde müssen wir halt überstehen“, kommt’s von Thomas Tebbich.