Der dritte Stich | Bewaffnete Corona-Leugner

Sind Sie schon gestochen? Einmal, oder gar schon zweimal? Gratulation. Aber gänzlich vorbei ist für alle bereits Geimpften die Pandemie deshalb noch nicht, wie gestern klargestellt wurde. Denn im Herbst, so verkündeten es der Kanzler und der Gesundheitsminister, wird aufgefrischt werden müssen - dann wartet der dritte Stich. Dieser sei nach maximal neun Monaten zur Auffrischung notwendig, hieß es. Gute Nachrichten wurden übrigens auch verbreitet: Die Zwölf- bis 15-Jährigen sollen schon sehr bald geimpft werden können. Und mit einer neuen Verordnung werden in Kürze Impftermine für alle Altersgruppen freigeschaltet, damit sich in den nächsten Wochen jeder bei den Hausärzten impfen lassen kann. Unterdessen wird auch über die baldige Abkehr von den Masken diskutiert. Voraussetzung dafür bleibt jedoch, dass möglichst viele Menschen geimpft sind. Das wird sich in den nächsten Wochen weisen.