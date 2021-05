899 Neuinfektionen und „nur“ neun Todesfälle Kopieren

Die meisten Neuinfektionen wurden in Wien verzeichnet, hier waren es 190 Fälle. In Niederösterreich gab es 158 Neuinfektionen, in Oberösterreich 148, in der Steiermark 107, in Tirol 88, in Salzburg 64, in Kärnten 58, in Vorarlberg 57 und im Burgenland 29.