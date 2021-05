Ärztekammer: Bessere Betreuung bei Long Covid

Deswegen sollen Hausärzte die federführende Betreuung übernehmen - in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus anderen Fachgebieten, Rehas und Spitälern. Die Kammer arbeitet derzeit an der Fortbildung dafür. Das Angebot müsse wohnortnahe und interdisziplinär sein, sagt Präsident Herwig Lindner. Die Kages und das Land Steiermark seien bereits von der Idee abgerückt, die Betreuung nur in Ambulanzen zu machen.