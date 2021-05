Rundwanderung am Fuß von Königin Serles

Die Hütten dürfen wieder öffnen, Sonnenstein ist unser erstes, familientaugliches Ziel. Der Ausgangspunkt befindet sich an der Stubaier Talstraße unmittelbar vor Fulpmes beim Jägerhäusl. Bei dem Gasthaus hält man sich an „Sonnenstein“, es geht auf einem Fahrweg aufwärts und bald in den Wald hinein (kurz nach dem Start nicht rechts auf den Radweg abzweigen).