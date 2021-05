Grundstück A14: Das Verfahren auf Enteignung läuft

Grundsätzlich hat der Grundstücksbesitzer nichts gegen die Bauvorhaben. So soll in Dornbirn neben dem Autobahnanschluss auch ein breiter Radweg entstehen. Und genau um diesen geht es im konkreten Fall: Ein Teil davon soll nämlich über das Grundstück des Unternehmers führen. Dies allerdings will er nur zulassen, wenn er ein Ersatzgrundstück erhält, um es später seinen Nachkommen zu vererben. Andere hätten dies auch bekommen.