Verwaltungsericht hebt „Bierdosen-Strafen“ auf

Das hätte auch die BH von Anfang an so sehen können

Sogar eine mündliche Verhandlung gab es beim Landesverwaltungsgericht. Dieses stellt in seinem Urteil fest, die – übrigens von Zeugen mit „Tatort-Fotos“ angeschwärzten – Brüder hätten den Sachverhalt „überzeugend geschildert und übereinstimmend und glaubwürdig angegeben, dass sie einfach nach Verlassen der Parkbank auf die Bierdosen vergessen hätten und es normalerweise nicht ihre Art sei, Abfälle liegenzulassen“.