Überfall auf Trafik in Graz: Täter auf der Flucht

In Graz hat ein Unbekannter am Mittwoch gegen 15.30 Uhr eine Trafik überfallen und konnte vorerst entkommen. Die Polizei hat eine Alarmfahndung ausgelöst, auch ein Hubschrauber sowie Cobra-Beamte wurden eingesetzt. Bei dem Überfall in der Triesterstraße im Stadtbezirk Puntigam wurde niemand verletzt.