Teamchef Stelzhammer: „Wollen eine Show liefern“

Die Spannung steigt! Heute in einer Woche geht es am Grazer Hauptplatz zur Sache, je 20 Teams bei den Damen und Herren aus 36 Nationen kämpfen im 3x3-Basketball um die Olympia-Tickets. Die Aufbauarbeiten sind schon in vollem Gange, der „Thunderdome“ nimmt bereits Formen an.