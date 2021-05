Skiverband: Krimi wird zur unendlichen Geschichte

Götschl wurde herzitiert

Dann ging das Chaos weiter. Götschl hätte per Video dabei sein sollen, dann wollte man sie herzitieren. Sie kam nicht. Der Ausschuss schien nach sieben Stunden trotzdem nahe an einem Ergebnis. Dann ging das Theater von vorne los. Kurz vor Mitternacht kam ein männlicher Kompromisskandidat ins Spiel. Präsentiert werden soll der Schröcksnadel-Nachfolger bei der Länderkonferenz am 19. Juni. So macht man sich aber lächerlich.