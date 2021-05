ÖSV-Präsidentin Götschl? „Ich bringe viel ein!“

Es wurde kolportiert, Sie hätten in einigen Hearings bei den Landesverbänden nicht vollends überzeugt

Naja, dass du vielleicht nicht überall gleich das volle Gehör findest, wenn du kurzfristig als Kandidatin in ein Rennen gehst, ist auch klar. Das Thema Michael Walchhofer als ÖSV-Präsident gibt es ja schon seit eineinhalb Jahren. Ich kann nur sagen, dass ich seit drei Jahren im Steirischen Skiverband arbeite und ich in dieser Rolle einiges sehr gut rüberbringen kann. Mein Steckenpferd ist die Nachwuchsförderung, da geht’s um die Zukunft des Ski-Sports. Dem habe ich mich verschrieben und da kann ich sehr viel einbringen!