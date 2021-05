„Stopptaste“ für das Liezener Leitspital

Am Nachmittag war das Leitspital Liezen einmal mehr das Aufreger-Thema: Nichts im stillen Kämmerchen entscheiden, sondern „volle Transparenz“ beim Mega-Bau, darauf pochten die Neos: „Die Regierung muss das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen und in die beste medizinische Versorgung vor Ort investieren - aber nicht in ein Betonprojekt abseits des öffentlichen Verkehrs“, polterte der pinke Klubchef Niko Swatek.