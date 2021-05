Grüner Hirz hört als Klubchef im Landtag auf

Als Aktivist und Aubesetzer hat er in den 80er-Jahren begonnen, mit der Übergabe des Vorsitzes im grünen Landtagsklub (an Severin Mayr) geht es nun dem Ende entgegen: Gottfried Hirz (63) dient die Periode als einfacher Landtagsabgeordneter aus und geht dann, nein, nicht in Pension, sondern in irgendeiner - wohl schülerferneren - Form wieder in den Lehrerjob zurück. Im Interview zieht der Mitgründer der Grünen eine Bilanz über die lange Zeit in der Landespolitik.