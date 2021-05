Entlaufener Ochse mittels Narkosegewehr gestoppt

Alles in Ordnung, es geht ihm wieder gut, konnte der Besitzer nach dem aufregenden und aufwendigen Einsatz am Sonntag vermelden. Ihm war der stattliche Ochse von der Weide entwischt, trotz aller Anstrengungen schaffte es der Landwirt nicht, das 500 Kilo schwere Tier allein wieder einzufangen. Da der Ochse aufgeregt in Richtung Siedlung marschierte, holte der Steirer die Feuerwehr zur Hilfe.