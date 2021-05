F1: Große Diskussion über „zu biegsame“ Heckflügel

Schlägt Red Bull in Monaco zurück?

Red Bull will in den engen Straßen Monacos im WM-Titelkampf der Formel 1 zurückschlagen. Mit der Pole soll sich Herausforderer Max Verstappen im Duell mit Titelverteidiger und Spitzenreiter Hamilton in die optimale Sieg-Position für den Klassiker der Motorsport-Königsklasse am Pfingstsonntag bringen. „Es war bisher phänomenal eng“, betonte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. „In Monaco müssen wir sicherstellen, dass wir Mercedes schlagen.“