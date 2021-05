Noch sinnvoll? Schumacher zählt F1-Star Vettel an

Vier Rennen, null Punkte - das ist die bittere Bilanz von Sebastian Vettel in der laufenden Formel-1-Saison. Jetzt zählt auch noch Ex-Pilot Ralf Schumacher seinen Landsmann an: Gibt’s in naher Zukunft keine Verbesserung, „dann muss man sich irgendwann auch einmal die Frage stellen, ob das noch sinnvoll ist“.