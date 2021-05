FPÖ präsentiert Spitzenkandidat erst kurz vor Wahl

Landbauer: Mehr als nur ein guter Spitzenkandidat in FPÖ

Auch die Parteispitze in Niederösterreich Udo Landbauer, zeigte sich „froh, dass wir in der FPÖ mehrere Personen haben, die für so eine Funktion mehr als geeignet wären“. Eine Partei mit nur einem einzigen potenziellen und guten Spitzenkandidaten „wäre ohnehin zum Scheitern verurteilt“, ist Landbauer überzeugt. Erst, wenn es „Richtung Neuwahlen“ gehen sollte, „dann werden wir das in den Gremien auch besprechen und dort, wo es hingehört, auch beschließen“, hielt er sich in der Frage über seinen persönlichen Favoriten bedeckt.