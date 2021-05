Im Waldviertel wird wieder Football gespielt

Der 21-jährige Matthias Strobl aus Waidhofen an der Thaya hat es tatsächlich geschafft: Mit dem „Woodquarter Wolves American Football Team“ wurde Ende der Vorwoche der neue Verein im Bezirk Zwettl gegründet. Und in Göpfritz an der Wild bei Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun hat er auch schon eine neue Heim- und Spielstätte gefunden. Eine Win-win-Situation.