Auböck holt bei Langbahn-EM 400-m-Kraul-Silber

In den Vorläufen verpasste Bernhard Reitshammer über 50 m Rücken das Semifinale in 25,29 Sekunden als 17. um nur 0,01 Sekunden. Sein Teamkollege Marvin Miglbauer landete über die 50 m Rücken in 25,80 Sekunden auf dem 33. Rang. Über 50 m Kraul der Frauen war für Nina Gangl (25,61 Sekunden) und Lena Kreundl (26,01) mit den Rängen 32 und 43 bereits im Vorlauf Endstation. Im 100-m-Delfin-Bewerb war Claudia Hufnagl in ihrem Vorlauf in 1:01,42 Fünfte, landete gesamt aber nur auf dem 38. Rang. Ihre Spezialdisziplin sind am Mittwoch aber die 200 m Delfin, wo sie das Semifinale anpeilt.