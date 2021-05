Wiener Wiesn auch im heurigen Jahr abgesagt

Das Risiko ist nach wie vor zu hoch - auch im heurigen Jahr wird es laut Veranstaltern keine Wiener Wiesn geben. „Auch wenn es bemerkenswerte Fortschritte bei den Impfungen gibt, die Prognosen insgesamt positiver werden, so bleibt klar, dass eine Veranstaltung vom Format einer Wiener Wiesn in ihrer Urform im Herbst in keinster Weise unbeschwert und sicher durchführbar ist“, so Veranstalter Christian Feldhofer.