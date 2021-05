Tränen bei Alisson: Sensationstor für toten Vater

„Fußball ist mein Leben. Ich spiele es schon so lange ich denken kann mit meinem Vater. Ich hatte gehofft, dass er hier sein kann, um das zu sehen, aber ich bin mir sicher, dass er es mit Gott an seiner Seite gesehen hat“, sagte Alisson in einem emotionalen Interview nach der Partie. Der Vater vom Liverpool-Tormann war Ende Februar bei einem Badeunfall in seiner Heimat ertrunken.