Biden wirbt für Impfung von Kindern ab 12 Jahren

Bereits 250 Millionen verabreichte Corona-Impfdosen in den USA

Der US-Präsident kündigte zugleich an, dass am Donnerstag die Marke von 250 Millionen verabreichten Corona-Impfdosen seit seinem Amtsantritt am 20. Jänner überschritten werde. Insgesamt sind in den USA nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC vom Mittwoch inzwischen mehr als 117 Millionen der rund 330 Millionen Menschen vollständig geimpft.