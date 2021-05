FC Barcelona gewinnt Frauen-Champions-League!

Der FC Barcelona hat zum ersten Mal überhaupt die Frauen-Fußball-Champions-League für sich entschieden. Das katalanische Team setzte sich am Sonntagabend im Endspiel in Göteborg gegen Chelsea völlig verdient mit 4:0 durch und behielt damit im zweiten Endspiel nach 2019 (1:4 gegen Lyon) die Oberhand. Auch die Londonerinnen, Halbfinal-Bezwinger von Bayern München, hatten auf ihren Premierenerfolg in der „Königsklasse“ gehofft, für sie war schon der Finaleinzug eine Premiere.