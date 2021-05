„Eintrittskarte für das Land!“

21 neue Aktionen sind heuer zum Katalog dazugekommen. „Etwa die Gartensommer-Ausstellung in Langenlois, der Aussichtsturm Oberleis oder das Haus der Wildnis in Lunz am See“, so Chef-Touristiker Michael Duscher von der Niederösterreich Werbung. Vor allem Familien würden die Angebote nutzen, für sie gibt es heuer spezielle Angebote und Treue-Aktionen.