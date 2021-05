Prinz Charles öffnet Schlösser für Öffentlichkeit

„Charles erkennt, dass sich die Monarchie weiterentwickeln muss, und in der modernen Zeit wollen die Menschen Zugang zu ihren Palästen haben“, so der Insider. Die Royals boten heuer Picknicks auf dem Rasen des Buckingham Palastes an. Aufgrund der großen Nachfrage gab es nach wenigen Tagen keine Karten mehr. Der Erlös geht an eine Wohltätigkeitsorganisation.