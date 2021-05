Der größte Schaden | Der coolste Tag

Der coolste Tag: Es war vor wenigen Tagen, als mir ein lieber oberösterreichischer Kollege, der Fotograf Markus Wenzel, von einem Dialog mit seinem Sohn berichtete. Der Volksschüler hatte ihn in der Früh gefragt: „Papa, weißt du, auf was ich mich am meisten freue?“ Auf Vaters Nachfrage, was es denn sei, auf das er sich so freue, hatte er eine klare Ansage parat: „Auf den 19. Mai, das ist der coolste Tag!“ Wenzel leitete mir den Dialog mit seinem Sohn weiter und regte an: Wir sollten eine Umfrage zu diesem Thema mit Kindern österreichweit machen! Vorschlag aufgenommen. Und so kommen heute 18 Kinder zwischen 4 und 12 Jahren aus allen Bundesländern in der Sonntags-„Krone“ zu Wort. Sie erzählen uns und unseren Lesern, worauf sie sich nach Corona am meisten freuen - auf Fußball, Tennis, Schwimmen, auf den Erstkommunionsausflug, aufs Eis essen ohne Masken, auf Ausflüge. Aber vor allem: Endlich wieder Freunde und Familie treffen zu können! Ja, Lukas hat schon recht - der 19. ist wirklich „der coolste Tag“!