Öffnung am 19. Mai: Was als Nachweis gilt

Wir dürfen wieder raus: Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sind passé, sie endeten in der Nacht auf heute, Sonntag. Somit ist heute mit Ausnahme von Weihnachten der erste Tag seit 3. November 2020, an dem „das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs“ auch von 20 bis 6 Uhr nicht mehr nur für die bekannten Ausnahmen zulässig ist. Weiter geht es dann am Mittwoch, wenn die großen Lockerungen für Gastronomie, Kultur und Co. in Kraft treten. Dann kommt die Freiheit: Die „Krone“ erklärt, wann Impfung oder die Genesung gilt - und was passiert, wenn man den zweiten Impftermin versäumt.