Bussard „Schnurli“ flog zurück in die Freiheit

„Alles Gute, lieber ,Schnurli‘!“, hieß es gestern in der Greifvogelstation in Linz-Ebelsberg. Anne Blechstein, ehrenamtliche Mitarbeiterin, entließ jenen Bussard, der sich vor einem Monat in Esternberg in einer Angelschnur verheddert hatte, in die Freiheit. „Er hat sich bei uns in einer Voliere wieder gut erholt“, freut sie sich.