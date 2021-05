Migrant klettert bei voller Fahrt auf Lkw-Dach

Spektakuläre Aktion auf der A 93 in Bayern: Durch ein Loch in der Plane, kletterte ein Afghane bei voller Fahrt auf ein Lkw-Dach, um auf sich aufmerksam zu machen. In der Steiermark stoppte die Polizei Donnerstag am Übergang St. Anna einen Schlepper nach kurzer Flucht. An Bord: Zehn Personen, darunter ein Kind (4).