Betriebe prämiert: „Digitalisierung ist Trumpf“

Potenzial der Digitalisierung bestmöglich nutzen

‘Alle drei Betriebe sehen sich in Zukunft auch im digitalen Sektor bestens aufgehoben: „Mit unserer Förderaktion wurde das Ziel verfolgt, die heimische Firmenlandschaft weiterzuentwickeln, um das Potenzial der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen. Mit den 20 Millionen Euro an Fördermitteln wird mehr als das Doppelte an Investitionen ermöglicht“, betonen Landesrat Jochen Danninger und WK-Chef Wolfgang Ecker. Weitere Mehr auf: www.virtuelleshaus.at