„1:1 Concerts“: Live, unmittelbar und persönlich

Exklusives Konzertformat

Die in Deutschland, besser gesagt in Stuttgart, erfundenen „1:1 Concerts“ verbinden unter Berücksichtigung aller notwendigen Schutzmaßnahmen diese beiden Seiten miteinander. Individuelle Konzerte von jeweils zehn Minuten – mit einem Musiker, einem Zuhörer und drei Meter Abstand voreinander. „Das Besondere an dieser eigenwilligen Konzertform ist die unmittelbare Nähe zwischen Musiker und Hörer, zwischen zwei Personen, die sich vielleicht vorher noch nie gesehen haben“, erläutert Martina Natter, Leiterin der Musikvermittlung des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck. „Es ist eine neue, für beide Seiten intensive und emotionale Erfahrung.“ Das Konzept der intimen Konzertbegegnung beruht auf dem Dreieck des Schenkens: Musiker schenken ihre Musik, denn sie erhalten keine Gage.