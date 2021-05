Trotz Pleite: Pöltl mit Spurs im Play-in-Turnier!

Die San Antonio Spurs haben das Play-in der National Basketball Association (NBA) erreicht. Daran ändert auch ein 98:102 bei den New York Knicks am Donnerstag (Ortszeit) nichts, bei dem der Wiener Jakob Pöltl acht Punkte, neun Rebounds, drei Blocks, zwei Assists und einen Steal in 34:16 Minuten verzeichnet hat. Die Sacramento Kings als letzter verbliebener Konkurrent um Platz zehn in der Western Conference verloren ebenfalls.