Anradeln ist angesagt, sechs Strecken warten

Raus aus der Couchzone, rein in die Natur - so lautet das Motto bis 17. Mai. Sechs Strecken (Genuss-, Nostalgie-, Familien-, Panorama-, Mountainbike- und Gravelbike-Tour) stehen zur Wahl, mittels Tracking-App Outdooractive oder Garmin (für jede Tour gibt es GPX-Dateien) kann jeder in der Region Bad Radkersburg mitmachen. Auf die ersten 1000 Teilnehmer wartet ein Goodie-Bag mit vielen Überraschungen - unter anderem eine 3-Stunden-Karte für die Parktherme. Infos: www.bad-radkersburg.at.