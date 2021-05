Starkes Börsendebüt für Tojners Montana Aerospace

Die Aktien des Flugzeugzulieferers Montana Aerospace des österreichischen Investors und Unternehmers Michael Tojner kletterten am Mittwoch bei ihrem Debüt an der Schweizer Börse um 36 Prozent bis auf 34,90 Franken (31,85 Euro). Dabei waren die Titel bereits am oberen Ende der Preisspanne von 24,15 bis 25,65 Franken platziert worden.