FPÖ zeigt Tanner wegen Geschenken an Soldaten an

Geschenke an Soldaten mit ÖVP-Logo bringen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in Bedrängnis: Die FPÖ zeigte die Ministerin an, nachdem der steirische Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer solche Präsente in der Kaserne Straß verteilt hatte. Die Freiheitlichen sehen darin verbotene parteipolitische Betätigung beim Bundesheer und einen Verstoß gegen das Parteiengesetz, wofür Tanner persönlich verantwortlich sei. Das Ministerium sieht das anders.