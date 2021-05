An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!

Das beeindruckt, wird hier doch von Seite einer Institution Verantwortung für systemische Gewalt übernommen. Bis sich nachhaltig in Institutionen die Bedingungen verändern, die sexuelle Gewalt ermöglichen, braucht es allerdings noch viel Mut, Reflexion und einen langen Atem. Es ist gut, wenn nun Bewegung in die Sache kommt - vielleicht in Zukunft nicht nur durch Präventionsbeauftragte in der katholischen Kirche, sondern auch in Sport, Kultur, Medien und anderen Bereichen der Gesellschaft.