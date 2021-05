Wurstsemmeln und Schoki zur Aktuellen Stunde

Kritik an wissenschaftlicher Begleitung

Auch NEOS-Chefin Sabine Scheffknecht fand nicht nur lobende Worte und kritisierte die nahezu nicht existierende wissenschaftliche Begleitung. „Dass die AGES die Daten anschaut, ist doch selbstverständlich. Vertreter der Med Uni Graz hätten von Beginn an an Bord geholt werden müssen“, meinte Scheffknecht. Bei den frühen Sperrstunden sei ebenso nachgebessert worden wie bei der Anerkennung von Tests (Wohnzimmer-Selbsttests und Tests an Schulen), dennoch gebe es weiterhin Luft nach oben - etwa beim Impfen. „Hier ist es zu wenig gut gelungen, Pädagogen davon zu überzeugen.“ Am Ende der Aktuellen Stunde übernahm der Landeshauptmann das Danken. Landesrat Gantner bekam ein Lob fürs Organisieren der Testungen, Landesrätin Rüscher für den reibungslosen Ablauf in den Impfstraßen.