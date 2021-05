Garagen-Gegner bleiben trotz Hürden hartnäckig

Erster Fehler wurde von Gutachten widerlegt

Zum ersten Tippfehler hat die Plattform auf eigene Kosten ein Gutachten in Auftrag gegeben, das ihr Recht gibt. Der zweite Fehler wird nun im Auftrag der Stadt geprüft. Die Antragsteller sind zuversichtlich, dass sich auch in diesem Fall die Vorwürfe als haltlos erweisen. „Wir gehen davon aus, dass das Gutachten unseren Antrag unterstützt. Der Fehler steht auf einem Beiblatt, dass nicht einmal notwendig ist“, so Mitinitiator und Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Uitz. Er ortet eine Verzögerungstaktik der politischen Projekt-Befürworter. „Es gab für uns keine Infos, keine Unterstützung und jetzt wird mit allen Mitteln nach Fehlern gesucht“, kritisiert Uitz.