Der Tod, die Liebe und die Welt des Kristalls

Bayerische Boulevard-Komödie par excellence

Im zweiten Teil verliebt sich der Tod, der „Boandlkramer“ unsterblich. Im Gegensatz zum Vorgänger, der als Tragikomödie am Ende weder lustig noch tragisch war, entpuppt sich der nun direkt bei Streaming-Dienst Amazon Prime Video erscheinende „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ als bayerische Boulevard-Komödie – und das als eine ziemlich gute. Eine bekannte touristische Örtlichkeit in Tirol, nämlich Teile der Swarovski Kristallwelten in Wattens, kamen zur Ehre, als passender Drehort einer Schlüsselszene zu fungieren. Wobei der „Wattener Riese“ zum plakativen Eingang in die Hölle mutiert. Anfangs mit diesem Bild des „Wattener Riesen“ vor Augen, kam Regisseur Joseph Vilsmaier in die Kristallwelten, wo sich zudem die Wunderkammern als perfekte Kulisse für eine teuflische Begegnung entpuppten. Im Oktober 2019 drehte Vilsmaier eine Woche lang in ausgewählten Wunderkammern und im Außenbereich das Zusammentreffen des „Boandlkramers“ Michael Bully Herbig und des „Teufels“ Hape Kerkeling, wobei die äußerst attraktive „Höllenpförtnerin“ von Nadja Auermann gespielt wird.