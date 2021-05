20. Mai: Heute ist der Weltbienentag!

Ein großer Tag für ein kleines Tier: Am 20.Mai findet weltweit der vierte Weltbienentag statt. Die gestreiften Insekten sind für die Natur und den Menschen unverzichtbar - und haben ganz schön was drauf. Sie können sogar besser riechen als Hunde. Was der Honiglieferant noch so kann, erklärt die österreichische Honigmanufaktur Honigmayr in sechs wissenswerten Fakten.