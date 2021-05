Rinder erschwerten Löscheinsatz auf Bauernhof

Großeinsatz mehrerer Feuerwehren am Mittwoch in Niederösterreich: Auf einem Bauernhof im Bezirk Mödling war ein Brand ausgebrochen, der sich rasch auf einen Stall ausbreitete, in dem sich etwa 150 Rinder befanden. Die in Sicherheit gebrachten Tiere erschwerten in der Folge aufgrund des begrenzten Platzes und ihrer großen Zahl zeitweise den Löscheinsatz.