„Grenzen lasse ich mir nur vom Leben setzen“

Viele sagen: Was man bis 30 nicht geschafft hat, wird auch nicht mehr. Was sagt Dir das?

Wenn ich noch Astronaut werden will, dann habe ich den Zeitpunkt verpasst. Aber wer sagt sowas überhaupt? Man muss sich einfach fragen, was man erreichen will. Ich will mein inneres Kind leben. Ich habe mein ganzes Leben lang die Pflicht gemacht und zwischendurch eine Kür eingelegt. Ganz generell gilt: Ich lasse mir ungern Grenzen setzen. Das Leben setzt mir die Grenze, aber solange ich Lust und Hunger habe, etwas zu bewegen, ist alles im grünen Bereich. Ich will am Ende meiner Tage nicht im Bett liegen und bereuen, was ich alles nicht gemacht habe. Ich machs einfach. Und ich ziehe den Hut vor Menschen, die etwas wagen und vielleicht auch scheitern. Anders ist das bei jenen, die nur an ihre Sicherheit denken, sich auf die Schulter klopfen und meinen, immer alles richtig gemacht zu haben. Da denke ich mir: Wie schade eigentlich!