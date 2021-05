„Arbeiten an einer regionalen Lösung bis Ende Mai“

Ordentlichen Zuwachs aus Vorarlberg gibt es in den ÖSV-Kadern der Skispringer. Hatten es im Vorjahr mit Eva Pinkelnig und Niklas Bachlinger nur zwei Ländle-Adler in den ÖSV-Horst geschafft, fanden nun mit Dominik Kulmitzer, Johannes Pölz und Andre Fussenegger gleich drei weitere Nachwuchsathleten Aufnahme in den C-Kader. Außerdem kehrt Ulrich Wohlgenannt nach einer Saison als „Mittrainierer“ in den A-Kader retour, in den es auch Bachlinger nach seinen zwei Junioren-WM-Titeln geschafft hat. Pinkelnig behielt ihren Nationalteamstatus.