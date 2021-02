Niklas Bachlinger krönt sich zum „Prinz von Lahti“

An die olympische Silbermedaille, die Tone Innauer 1976 bei den olympischen Spielen in Innsbruck holte, erinnern sich noch sehr viele. Kaum noch im Bewusstsein der Skisprungexperten ist aber die Tatsache, dass Innauer im gleichen Jahr auch Juniorenweltmeister wurde. Innauer gelang dieses Kunststück auch schon im Jahr davor. Erst 45 Jahre später war mit dem Schoppernauer Niklas Bachlinger vorgestern in Lahti wieder ein Vorarlberger Skispringer der beste Junior.