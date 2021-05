Malerei weist Weg aus der Coronakrise

Für ihr Bild „Wo der Pfeffer wächst“ wurde Gedl in Italien von den Kunstkuratoren Salvatore Russo und Francesco Saverio Russo mit anderen Künstler(inne)n mit dem Kunstpreis ausgezeichnet und ist dadurch auch im in der Kunstwelt anerkannten Kunstkatalog „The best modern and Contemporary Artist 2021“ vertreten. „Statt einer dramatischen Darstellung und Betroffenheit setze ich dem Aggressor ästhetische Elemente entgegen. Ein Ausdruck, der sich meist in meinen Werken widerspiegelt“, sagt Andrea Gedl, die das Coronavirus mit ihrem Bild einfach dorthin schickt, wo der Pfeffer wächst