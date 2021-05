Japan-Stars glauben nicht an Olympia 2021 in Tokio

Die in den USA lebende Tochter einer Japanerin und eines Haitianers zeigte sich offen dafür, das olympische Tennis-Turnier ohne Zuschauer auszutragen. Ihr Landsmann Kei Nishikori äußerte sich am Rande des Turniers in Rom am Montag ebenfalls besorgt und verwies darauf, dass sich 10.000 Menschen im Olympischen Dorf aufhielten. „Das ist nicht einfach, besonders bei dem, was in Japan gerade passiert“, sagte der einstige US-Open-Finalist. Japan hat den Notstand für Tokio und weitere Regionen wegen steigender Infektionszahlen bis 31. Mai verlängert.