Camilla freut sich über „halbe Umarmung“ der Enkel

„Es war so schön, sie wiederzusehen und mit ihnen zu sprechen. Wissen Sie, telefonieren und diese Zoom-Calls, das ist okay, aber nichts ist besser als die Möglichkeit, jemanden fest umarmen zu können“, schwärmte Camilla weiter. „Ich warte auf das Datum, an dem wir tatsächlich in die Häuser des anderen gehen können, um uns hinsetzen und richtig zu Mittag essen zu können und einfach wieder ein richtiges Leben führen zu dürfen.“