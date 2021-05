In der Finalserie geht es zurück zum Anfang

Mit demselben Team wie am Donnerstag beim Auswärtssieg gingen die Bulls in die Partie. Doch anders als in Gmunden agierten sie enorm fehleranfällig, wirkten teils etwas ratlos. Bezeichnend: Bereits im zweiten Viertel verzeichnete man neun Ballverluste - am Donnerstag waren es insgesamt genauso viele. Trainer Mike Coffin stapfte an der Linie auf und ab, forderte mehr Ruhe. Zumindest bis zur Pause half es nichts, lag man 24:39 in Rückstand.