Helmut Marko: Boxen-Panne war „Missverständnis“

Verstappen und Hamilton hatten 9 bzw. 10 Sekunden Vorsprung auf Leclerc und Bottas sowie schon fast 20 auf den Rest des Feldes, als Bottas in der 24. Runde als erster aus diesem Quartett zum Reifenwechsel kam. Verstappen folgte eine Runde später „unaufgefordert“, was seine an sich weltschnellste Boxencrew in Bedrängnis brachte.