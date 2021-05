Im „Campingurlaub“ durch den möglichen Blackout

Sie schreiben so viel über die Blackout-Gefahr. Sagen Sie uns bitte, welche Vorsorge man treffen soll, wenn der Strom großflächig und länger ausfällt“, regen unsere „Krone“-Leser an. Wir kamen dem Wunsch nach und stellten Experten die Frage: Wie sorgt man für einen krisenfesten Haushalt? „Planen Sie wie für einen vierzehntägigen Campingurlaub in den eigenen vier Wänden“ – so denken Sie auch an all das, was Sie ganz individuell benötigen“, kann man auf einer Website der Bundesregierung – oesterreich.gv.at – nachlesen.